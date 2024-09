Demographische Folgen von Kriegen und Konflikten im östlichen Europa. Eine langfristige Betrachtung

Geb. 1953 in Groß-Sankt-Nikolaus (Banat/Rumänien). Mitbegründer der regimekritischen rumäniendeutschen Autorengruppe „Aktionsgruppe Banat“. 1975 Aussiedlung in die Bundesrepublik Deutschland.

Sozialwissenschaftliches Studiums an der Universität Mannheim, Studienabschluss als „Diplom-Soziologe“ 1981. Von 1982 bis 1998 an der Universität der Bundeswehr Hamburg tätig, zuletzt als Oberassistent und Privatdozent. Hier 1987 Promotion („summa cum laude“) mit einer Arbeit über „Eliten im Modernisierungsprozess“. 1993 Habilitation im Fachgebiet „Soziologie“.

1993/94 Vertretung einer Professur für Soziologie an der Universität Heidelberg, 1996/97 Vertretung des Lehrstuhls für Soziologie an der Universität Bonn. Seit 1.11.1997 an der Hochschule der Sächsischen Polizei, in Rothenburg/OL als Professor tätig.

Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Südosteuropa-Gesellschaft (2000-2012, Vorsitzender 2004-2008); Mitglied des Sprecherrates der Sek­tion „Europa Soziologie“ (vormals „Ost- und Ostmitteleuropa-Soziologie“) der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (Sprecher 2005-2008);

Mitantragsteller und betreuender Professor am Graduiertenkolleg „Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa“, an der Friedrich-Schiller Universität Jena und der Universität Erfurt.

Forschungsschwerpunkte: