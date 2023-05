„Seit Urzeiten, glorreich und geeint“: Nationale Geschichtsbilder orthodoxer Kirchen in Südosteuropa

Abstract

Die Nähe und enge Verknüpfung zwischen orthodoxer Kirche und Nation in Südosteuropa ist ein in der Forschung fest verankertes Thema. Die Beziehung von Orthodoxie und Nation erscheint als ein Phänomen eines spezifischen historischen Kontextes. Sowohl für die rumänische als auch für die serbische orthodoxe Kirche hatte die Bindung an die Nation einen konstitutiven Charakter, der auch in die orthodoxe Theologie Eingang gefunden hat. In dem Beitrag wird der Versuch unternommen, den Hintergrund des Verhältnisses von Kirche und Nation näher zu beleuchten, einmal durch dessen Einbettung in den übergeordneten Zusammenhang von Kirche und Staat in Südosteuropa und zum zweiten durch die funktionale Beschreibung zentraler Geschichtsbilder unter Heranziehung von Beispielen aus der rumänischen und serbischen orthodoxen Kirche.