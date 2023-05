Von der Sehnsucht bis zur Enttäuschung. Zur Semantik von ‚Liebe‘ in der Volkspoesie der Südslawen

Abstract

In diesem Beitrag werden Gefühlsregungen von ‚Liebe‘ und ihre Auswirkungen in der Volkspoesie der Südslawen vor dem Hintergrund der sozialen Lebenswirklichkeit ihrer Träger thematisiert. Texte dazu entstammen Sammlungen aus dem 19. Jahrhundert und einer Lebenswirklichkeit, die man zum Teil dem 18., vor allem aber dem 19. Jahrhundert zuordnen kann und der sich die deutsche Folkloristik bis in die Gegenwart mit großer Aufmerksamkeit zuwandte. Als soziale Verhaltensgrundlage, die alle Beziehungen in der patriarchalischen Gesellschaft und auch erotische Gefühlsregungen steuerte, wird die „patriarchalische Scham“ erläutert. Aus ihr folgend, sind in den Liedern der Südslawen Privatheit und die von Freude erfüllte Liebe gegenüber Sehnsucht, Schmerz, Abwehr und Enttäuschung seltener vertreten.

Erläutert werden in dem Beitrag typische Gestaltungsmittel, Sinngehalte und Emotionalität, ferner motivische Besonderheiten und regionale Unterschiede in lyrischen Liedern, Balladen, Romanzen und epischen Liedern.