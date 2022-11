Zu den Korrespondenzen Ármin(ius) Vámbérys VIII: Reste von Briefwechseln Vámbérys in den Beständen des Goethe und Schiller Archivs in Weimar

Abstract

In dem Beitrag wird eine Edition von Briefen von und an den ungarischen Zentralasienreisenden und Wegbereiters der Turkologie Ámin(iu) Vámbéry gegeben. Es handelt sich bei diesen Dokumenten um Reste der Korrespondenz mit dem Literaturwissenschaftler und Lexikographen Joseph Kürschner (hier einen Brief Vámbérys an Kürschner und zwei Briefe Kürschners an Vámbéry aus dem Jahre 1884) sowie mit dem Journalisten und Publizisten Julius Rodenberg (hier elf Briefe Vámbérys an Rodenberg aus den Jahren 1874–1909). Einige der Dokumente waren gelegentlich bereits publiziert worden, jedoch unvollständig und zum Teil auch fehlerhaft wiedergegeben worden. All diese Dokumente befinden sich heute in dem Goethe und Schiller-Archiv im Weimar.