Торлакский диалектный комплекс в свете балканского языкознания (некоторые внутри- и внешнелингвистические аспекты)
Abstract
В статье дается характеристика торлакского диалектного комплекса как уникальной таксономической единицы славянского языкового пространства. Эти сильно балканизированные западноюжнославянские диалекты различаются между собой существенным образом, разделены политическими границами, находятся в существенно различных социолингвистических ситуациях и не имеют своего интегрального описания, поскольку изучаются раздельно в конкурирующих национальных южнославянских диалектологиях. Кратко представлены черты говоров Призрена, Южной Метохии, северной Шар-Планины, Южного Косово, Долни-Полога, Тимока и Северной Стара-Планины; сделан вывод о необходимости обобщающего трансграничного описания всех уровней языковой структуры (и в особенности – функционального морфосинтаксиса) на общебалканском фоне, изучения дивергентных процессов под влиянием стандартных языков, а также результатов взаимодействия с албанским языком в западной части торлакского диалектного комплекса.
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