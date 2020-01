Brudermord im Osmanischen Reich

Das Thema des Brudermordes im Osmanischen Reich ist eine Thematik, die bisher in der Wissenschaft relativ wenig berücksichtigt wurde. Kaum ein Aufsatz oder eine Monografie hat sich mit dieser Thematik in seiner Ganzheit befasst. Lediglich einige wenige Ausnahmen sind bekannt, die jedoch alle in türkischer Sprache verfasst sind. In der deutschen Historiographie ist das Thema des Brudermordes eher als eine Randerscheinung behandelt worden. In dem vorliegenden Beitrag soll zunächst eine Darstellung der chronologischen Abfolge des Brudermordes im Osmanischen Reich geboten werden. Dabei dienen die wichtigsten Werke der osmanischen Geschichtsschreibung vom 14. bis zum 18. Jahrhundert als fundamentale Grundlage für die ereignisgeschichtliche Darstellung.