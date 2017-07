Vermittlung kultureller Spezifik. Kommentierung zur Übersetzung des Gorski vijenac durch Alois Schmaus

Der Beitrag widmet sich den Kommentaren, die Alois Schmaus seiner 1963 erschienen, in jeder Hinsicht herausragenden deutschen Übersetzung des Gorski vijenac von Petar II. Petrović Njegoš hinzugefügt hat. Es wird danach gefragt, auf welche Weise es Schmaus gelang, die im Original enthaltenen spezifischen kulturellen Begriffe und Zusammenhänge wie auch sprachlichen Besonderheiten dem deutschsprachlichen Leser näherzubringen.

Natürlich musste sich die Kom­mentierung einer Übersetzung unterscheiden von jener, die für den Leser des Originals be­stimmt war. Letzterem muss beispielsweise nicht erläutert werden, wer Marko Kraljević oder Miloš Obilić war, was unter dem Hauspatronenfest oder anderen Kulturbegriffen zu verstehen ist. Anders verhält es sich bei dem Leser einer Übersetzung. Ohne Kenntnis und adäquate Erläuterung der historischen Zusammenhänge, der Bedeutung und Position der handelnden Personen, der Denkweise des Autors und des dem Werk sowie der Zeit innewohnenden kul­turellen Hintergrundes kann er die in den Versen enthaltenen Botschaften weder verstehen, geschweige denn erspüren. Natürlich bediente sich auch Schmaus früherer Erläuterungen, doch bereicherte er sie in er­heblichem Maße durch neue Kommentare und Präzisierungen, in denen er seine gründliche Kenntnis der montenegrinischen Kultur und seine außergewöhnliche Sensibilität für sie unter Beweis stellt.

In dem dreiundvierzig­ Seiten umfassenden Kommentarteil werden die einzelnen Verse des Bergkranzes im Detail erläutert. Dabei geht Schmaus nicht nur auf die Inhalte der nummerierten und ins Deutsche über­setzten Verse, sondern auch auf deren Kotexte und Kontexte ein. Außerdem analysiert er ihre poetische Funktion und ihre Bedeutung für Njegošs philosophisches Konzept. Sprachliche und kulturelle Besonderheiten machen darin den größten Anteil aus. Ausführlicher beschreibt Schmaus Begriffe, die zur kulturellen Spezifik Montenegros gehören und die für das Ver­ständnis des Gesamtzusammenhanges und des kulturellen Hintergrundes des Werks in der deutschen Übersetzung unverzichtbar sind. Es sind Begriffe und Elemente 1. der Sozialkultur, 2. des Brauchtums, 3. der Glaubensvorstellungen und 4. der Folklore.