Zu den Korrespondenzen Ármin(ius) Vámbérys VII: Brief Vámbérys an Karl Theodor Andree und Richard Andree

In dem Beitrag gibt der Verfasser / Herausgeber eine Edition der Briefe des großen ungarischen Forschungsreisenden und Abenteurers Ámin(ius) Vámbéry (1835–1913) an den Geo­gra­phen und Herausgeber der Zeitschrift „Globus“, Karl Theodor Andree (1808–1875), und dessen Sohn, den Ethno­logen, Geo­graphen und späteren Her­ausgeber der Zeitschrift „Globus“, Ri­chard Andree (1835–1912) aus den Jahren 1866–1895 – insgesamt 22 Dokumente. Die Originale der vollständig wie­der­ge­gebenen Briefe be­finden sich im Andree-Nach­lass im Stadtarchiv Braunschweig (Nrr. 1–5 u. 7–17, Briefe an Karl Th. An­dree und Nrr. 18–22 Briefe an Ri­chard An­dree), wo diese un­ter der „Signatur: H III 3: 16“ ge­führt werden, sowie (Nr. 6, Brief an Karl Andree) im Nachlass des Naturforschers Fe­lix Lie­bes­kind (Signatur: Slg. Lie­­bes­kind/XI/197) in den Beständen der Hand­schrif­ten­ab­tei­lung der Uni­versitätsbibliothek Leip­zig.