Europas neuer Balkan?

Mit dem Jahr 2015 und dem Beginn der neuen Migrationen wird Deutschland endgültig zum wichtigsten Einwanderungsland Europas. Unter demographischen, multikulturellen, sprachlichen und sozialen Aspekten befindet sich das Land in einer historisch neuen Situation. Die andauernde Auseinandersetzung mit dem Islam zeigt das in aller Deutlichkeit. Die neuen Bedingungen erzeugen, nicht nur in Deutschland, starke Merkmale, die der Balkan schon seit Jahrhunderten kennt. Der ‚Kulturraum Balkan‘ wird deshalb im Artikel präsentiert als eine multiethnische und multireligiöse Region in Südosteuropa, aus deren Geschichte vielleicht manches zu lernen ist für die Zukunft im gesamten Europa.