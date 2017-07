Hommage au balkaniste Gerhard Rohlfs. En mémoire du 30ème anniversaire du décès de Gerhard Rohlfs (1986)

Les recherches de l’illustre romaniste allemand Gerhard Rohlfs (1892–1986) sur la structure linguistique de l’Italie méridionale lui ont octroyé une place spéciale dans la linguistique balkanique. La situation ethnolinguistique de l’Italie méridionale rappelle celle existant dans les Balkans qui peut être considérée comme un reflet de l’union linguistique balkanique. La théorie de G. Rohlfs repose principalement sur la conviction que le grec a existé sans interruption dans ces régions depuis l’époque de la Magna Graecia. Les spécificités communes à la structure grammaticale des dialectes italiens et grecs en Italie de Sud et qui se réfèrent aux caractéristiques principales des langues balkaniques sont:

- le remplacement de l’infinitif

- l’opposition conservée entre les prétérits simple et composé (aoriste et parfait).

G. Rohlfs est parmi les rares balkanisants à attirer l’attention sur le rapport entre le remplacement de l’infinitif et la modalité. L’aire du remplacement de l’infinitif dépasse le territoire des langues de l’union balkanique pour y inclure l’Italie de sud. Le rapport entre les prétérits simple et composé montre une prédilection pour l’aoriste qui est à rattacher à la zone méridionale. Ce centre balkanique forme de nouveau une aire commune avec l’Italie méridionale. Les recherches de G. Rohlfs permettent à la fois d’explorer de nouveaux phénomènes et d'approfondir l'analyse des phénomènes déjà étudiés comme le présent égal au futur et les fonctions hypothétiques de l’imparfait. En conclusion, on pourrait résumer les contributions de G. Rohlfs à la linguistique balkanique de la façon suivante:

1) Un apport à la théorie du contact entre les langues;

2) Un apport à la linguistique aréale;

3) Un apport à la base théorique de la linguistique balkanique.