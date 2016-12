Kiril Kostov – ein herausragender Balkanologe und Sprachwissenschaftler

Kiril Kostov (1921–2013) zählt zu den bedeutendsten Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Balkanologie. Seine wichtigsten komparativen sprachwissenschaftlichen Studien, die in diesem Beitrag aufgeführt sind, sorgten mit ihren Ergebnissen stets für Aufsehen, da sie meist unerwartete Ergebnisse hervorbrachten. Gerade deshalb zählen sie zu den herausragenden Werken in diesem Fach. Durch seine fundierten Kenntnisse des Bulgarischen, Griechischen, Lateinischen, Russischen, Ungarischen, Deutschen und des Romanes, besonders in sprach- und kulturgeschichtlicher Hinsicht, gelangen Kiril Kostov diese Studien, die nicht nur von seiner ungewöhnlichen Begabung, sondern auch von Beständigkeit, Fleiß und ausgezeichneter Zusammenarbeit mit seinen Kollegen zeugen.