Sehr witzig!? Humor als erzählerisches Mittel in Ilija Trojanows "Die Welt ist groß und Rettung lauert überall"

Der Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Spielarten literarischen Humors in Ilija Trojanows Debütroman Die Welt ist groß und Rettung lauert überall. Hierzu werden humoristische Phänomene systematisch auf verschiedenen Ebenen des Textes betrachtet. So wird zunächst auf der Sprachebene der Einsatz rhetorischer Figuren auf deren Sprachwitz hin untersucht und zu dem Sprachverständnis Trojanows in Beziehung gesetzt. Grundlage dieser Untersuchung bilden Selbstäußerungen Trojanows sowie Ansätze der Mehrsprachigkeitsforschung. Anschließend werden beispielhafte satirische, groteske und parodistische Textpassagen vergleichend interpretiert und auf ihre Funktion innerhalb der Romanhandlung untersucht. Daran anknüpfend folgt ein kurzer Einblick in das Erzählgefüge des Textes, in dem die Frage nach einer humoristischen Erzählperspektive beantwortet wird. Der Artikel schließt mit dem Fazit, dass die literarische Funktion von Trojanows humoristischem Schreiben wesentlich im Ausdruck literarischer Gesellschaftskritik zu sehen ist.